Janja troca micro-ondas de jornalistas do Planalto: “Fiquei injuriada”

A primeira-dama foi pessoalmente à sala onde ficam os profissionais que fazem a cobertura do palácio e pediu desculpas; máquina trocada estava com o interior enferrujado

A assessoria de Janja havia fotografado na 3ª feira (5.mar) as condições do antigo micro-ondas dos jornalistas. A primeira-dama viu e resolveu trocar por um que estava no Palácio da Alvorada Mateus Maia/Poder360 – 6.mar.2024

Mateus Maia 6.mar.2024 (quarta-feira) – 19h15



A primeira-dama, Janja da Silva, foi pessoalmente, nesta 4ª feira (6.mar.2024), à sala onde ficam os jornalistas que fazem a cobertura do Palácio do Planalto, para trocar o micro-ondas do local. Depois de ouvir queixas de que a máquina estava com o interior enferrujado, Janja disse ter ficado “injuriada” e providenciado a mudança.

“Eu vou puxar a orelha do ministro Pimenta (Secom). A Neudi [assessora] me mostrou a foto ontem e eu fiquei bem injuriada com isso aí hoje eu fui atrás de um micro-ondas. Não está novinho, gente, mas tá bom. É lá do Alvorada, eu trouxe de lá para cá”, disse.

Assista ao momento da entrega (1min59s):

A assessoria de Janja havia fotografado na 3ª feira (5.mar) as condições do antigo micro-ondas dos jornalistas.

A primeira-dama viu e resolveu trocar por um que estava no Palácio da Alvorada: “Não é possível que a gente fala de segurança alimentar…Gente, desculpa por isso, a gente vai ajeitando as coisas.”

Mateus Maia/Poder360 – 6.mar.2024

Micro-ondas trocado pela primeira-dama, Janja da Silva. O interior da máquina estava com ferrugem

Puxão de orelha Depois da promessa de “puxar a orelha” de Pimenta, o ministro também desceu à sala dos jornalistas para ver o novo eletrodoméstico trazido pela primeira-dama.

Assista (51s):

A visita de Janja pegou todos os presentes de surpresa, já que a primeira-dama não dá muitas entrevistas e tem pouco contato com a imprensa em geral. Por isso, os repórteres pediram para que ela os recebesse para um café da manhã, como faz eventualmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ela brincou sugerindo que fosse uma cerveja em um “happy hour”. O termo ficou popular no Planalto depois que Lula começou a fazer eventos do tipo no Alvorada com congressistas para melhorar a relação com a Câmara e o Senado.

A primeira-dama, entretanto, não compareceu a nenhum dos eventos até agora, 2 com deputados e 1 com senadores. A socióloga, de 57 anos, estava na área residencial do palácio, mas não apareceu para cumprimentar os convidados e tampouco para posar para fotos.

A assessoria da primeira-dama informou, em 28 de fevereiro, que sua ausência nas reuniões de Lula com congressistas se dá porque os encontros fazem parte dos compromissos do presidente e não da sua agenda.