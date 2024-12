Janja vê ano difícil do governo Lula, mas com “sementes plantadas”

São Paulo – A primeira-dama Janja foi homenageada na noite desta sexta-feira (6/12), na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante evento do Prerrogativas, grupo de advogados progressistas próximos ao PT.

Janja agradeceu a homenagem e pediu por mais mulheres no Judiciário. Ela também afirmou que o governo enfrentou um ano difícil, mas que teve “sementes plantadas”.

Em seu discurso, que foi precedido da leitura de um poema feito por uma poetista, Janja também citou as iniciativas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma alusão à redução do indicador de pobreza do país em 2023, que atingiu o menor nível desde 2012.

Veja o discurso da primeira-dama:

O presidente Lula não discursou, mas acenou para Janja de um espaço reservado por onde acompanhou a homenagem.

Participaram do evento ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Teixeira (Agricultura), Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Juscelino Filho (Telecomunicações), além de deputados estaduais e aliados do PT.

A festa do Prerrogativas ocorreu em uma casa de shows em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, e contou com show da artista Maria Rita.

