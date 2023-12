Janja volta ao X e pede responsabilização de plataformas

Primeira-dama afirma que redes devem ser investigadas e banidas por permitirem crimes de ódio; conta foi invadida em 11 de dezembro

Primeira-dama Janja da Silva reclamou da “demora” e da “burocracia” do X para colaborar com as investigações da PF Cláudio Kbene – 10.nov.2023

17.dez.2023



A primeira-dama Janja da Silva retornou à rede social X (ex-Twitter) neste domingo (17.dez.2023). Na sua 1ª publicação depois do ataque ao seu perfil, Janja pediu pela responsabilização das plataformas em casos de crime de ódio. Ela também defendeu a possibilidade de banimento das redes.

A conta da primeira-dama foi invadida na 2ª feira (11.dez) e foram feitas postagens com xingamentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandro de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Além do X, as contas de e-mail e LinkedIn de Janja também foram hackeadas.

“Precisamos falar sobre a responsabilização das plataformas. Não podemos permitir que cada vez mais crimes de ódio sejam cometidos contra nós, mulheres, fora e dentro do ambiente online. Não podemos permitir que as plataformas sigam lucrando em cima do ódio, coisa que tenho certeza que aconteceu no caso da invasão do meu perfil. Uma hora e meia de monetização para o X”, escreveu Janja. De acordo com a primeira-dama, a rede levou 1 hora e 30 minutos para congelar o seu perfil e impedir que os hackers continuassem fazendo postagens.

“Essas redes precisam ser investigadas, se for o caso banidas, além de responder criminalmente pelos seus crimes”, completou. A primeira-dama reclamou da “demora” e da “burocracia” do X para colaborar com as investigações da PF (Polícia Federal).

Leia a íntegra da publicação:

“Nesta última semana, depois de ter meu e-mail, X e LinkedIn invadidos, me senti exposta, agredida, ameaçada e desrespeitada como nunca antes. Foram momentos de angústia, ansiedade e tristeza, mas também de acolhimento e força com tantas mensagens de apoio e conforto que recebi.

Pensei muito sobre voltar ou não para essa rede social, não apenas por causa das agressões que aconteceram em meu perfil, mas principalmente por toda a demora dos administradores da rede X em agir, congelando meu perfil para que as agressões parassem de ser postadas e pudessem ser silenciadas. Minha equipe de redes agiu rapidamente, mas o pesadelo se estendeu por uma hora e meia até o bloqueio. O transtorno e a burocracia continuaram para que a conta fosse recuperada e o relatório da plataforma fosse finalmente entregue para investigação da Policia Federal, o que aconteceu somente 4 dias depois dos crimes cometidos.

Fiquei pensando na angústia de tantas mulheres que também sofreram e sofrem esse tipo de ataques e, por não serem pessoas públicas, têm ainda mais dificuldade para fazer com que as plataformas de redes sociais ajam. Na maioria das vezes, o que essas mulheres encontram é o descaso, o desrespeito e a revitimização, quando não a morte.

É triste que um adolescente de 17 anos, que confessou a invasão ao meu perfil, esteja no ambiente das redes disposto a espalhar tanto ódio e repulsa às mulheres. Mais absurdo ainda é as plataformas permitirem que crimes de ódio sejam praticados livremente.

Precisamos falar sobre a responsabilização das plataformas. Não podemos permitir que cada vez mais crimes de ódio sejam cometidos contra nós, mulheres, fora e dentro do ambiente online. Não podemos permitir que as plataformas sigam lucrando em cima do ódio, coisa que tenho certeza que aconteceu no caso da invasão do meu perfil. Um hora e meia de monetização para o X.

A máxima machista que afirma que “a culpa sempre é da vítima” se repete infinitamente nos crimes virtuais. Por isso, redes subterrâneas de ódio e crimes fazem de reféns tanta mulheres, crianças e adolescentes. Essas redes precisam ser investigadas, se for o caso banidas, além de responder criminalmente pelos seus crimes.

Nós, mulheres queremos nos sentir seguras na sociedade e também no ambiente digital. Precisamos que a sociedade, no Brasil e no mundo, se engaje para combater esse tipo de crime, tão comumente cometido contra mulheres de todas as nacionalidades, posições políticas e classes sociais.

Por isso, decidi seguir firme e atuante nas redes sociais, mais uma maneira de continuar lutando para que todas as mulheres possam viver suas vidas livres de violência.

Seguimos juntas!!!”

INVESTIGAÇÃO Na 5ª feira (14.dez), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão em Sobradinho, região administrativa de Brasília, contra um adolescente de 17 anos. O menor confessou ter participado do crime.

Na mesma semana, um jovem de 25 anos identificado como João Vitor Ferreira foi alvo da operação em Minas Gerais. Ferreira publicava conteúdo de viés misógino, racista e com apologia ao nazismo em diversas plataformas digitais.

A PF já realizou buscas em 6 endereços ligados aos suspeitos. Em nota, o órgão informou que os alvos mantinham perfis na plataforma de conversa de Discord “que trocavam mensagens de caráter misógino e extremista”. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 592 kB).