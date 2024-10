Jannik Sinner anuncia ausência em Paris para tratar de virose

O tenista italiano Jannik Sinner, atual o número 1 do ranking mundial da ATP, comunicou que não participará do Masters de Paris devido a uma virose. Em suas declarações, o atelta mencionou que está em processo de recuperação e que a doença deve durar entre dois a três dias. Apesar de sua ausência no torneio, a posição de Sinner no ranking não será afetada, uma vez que ele já está assegurado no primeiro lugar até o final da temporada.

A expectativa é que o atleta retorne às competições durante o ATP Finals, programado para ocorrer entre os dias 10 e 17 de novembro em Turim. Nesta temporada, Sinner teve um desempenho notável, conquistando dois dos quatro Grand Slams e somando seu sétimo título ao vencer o Masters de Xangai. O Masters de Paris, que se aproxima, é considerado o penúltimo grande evento do ano, e Carlos Alcaraz é visto como o principal candidato ao título.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira