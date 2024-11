Jannik Sinner conquista primeiro título no ATP Finals e se torna número 1 do mundo

Jannik Sinner fez história ao conquistar seu primeiro título no ATP Finals, realizado em Turim, Itália. O tenista italiano superou Taylor Fritz com um placar de 2 sets a 0, ambos com parciais de 6/4. Esta vitória marca a segunda vez que Sinner chega à final do torneio, tendo sido derrotado por Novak Djokovic na edição anterior. Com essa conquista, ele se tornou o número 1 do mundo e levou para casa um prêmio de US$ 4,8 milhões.

Em sua trajetória no torneio, Sinner se destacou ao vencer adversários de peso, incluindo Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Casper Ruud, além de Fritz na final. O jogador expressou sua alegria ao afirmar que a vitória é muito especial, especialmente por ter sido conquistada em seu país natal.

O primeiro set foi marcado por uma quebra de serviço de Sinner no sexto game, o que lhe garantiu a vantagem necessária para fechar a parcial em 6 a 4. No segundo set, após um início equilibrado, Sinner voltou a quebrar o serviço de Fritz no quinto game, controlando a partida até o final e repetindo o placar. Apesar da derrota, Taylor Fritz fez uma temporada notável e garantiu sua posição entre os cinco melhores do mundo pela primeira vez, encerrando o ano na quarta colocação.

Na competição de duplas, a final foi vencida pelos alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, que derrotaram Marcelo Arevalo e Mate Pavic. O jogo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (8/6). A equipe alemã, que foi a última a se classificar para o torneio, não enfrentou quebras de serviço durante a final, com ambos os sets decididos em tie-break.

