Janones culpa extrema-direita por explosões em Brasília

O deputado federal André Janones (Avante-MG) culpou a extrema-direita pelas explosões registradas perto do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (13/11).

Em uma publicação no X, o parlamentar afirmou que a “extrema-direita é capaz de tudo pelo poder”, e insinuou que as explosões aconteceram com o objetivo de tirar o foco da PEC que pede o fim da escala 6×1.

“A extrema direita é capaz de TUDO pelo poder, de fakeada para eleger um miliciano presidente da república, até explodir bombas pra desviar a pauta quando, finalmente, conseguimos colocar eles nas cordas. BANDIDOS!”, escreveu o parlamentar na rede social de Elon Musk.

Apesar da alegação do parlamentar, as circustância das explosões ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. O homem que se explodiu se chamava Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, e já foi candidato a vereador pelo PL.

As explosões foram registradas em diferentes pontos da Praça dos Três Poderes.