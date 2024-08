Japão emite alerta para megaterremoto após sismo de 7,1

Aviso é preventivo; premiê do país, Fumio Kishida cancelou viagem que faria à Ásia Central

Essa é a 1ª vez que a Agência Meteorológica do Japão emite um aviso sobre o risco de um megaterremoto na costa do Pacífico do país; na foto, bandeira do Japão Wikimedia Commons

PODER360 9.ago.2024 (sexta-feira) – 4h34



A Agência Meteorológica do Japão emitiu na 5ª feira (8.ago.2024) um alerta sobre o risco de um megaterremoto e de tsunamis. O comunicado foi feito depois de um sismo de magnitude 7,1 ter atingido a costa sul do país.

“A possibilidade de ocorrência de um grande terremoto é maior do que o normal, mas isso não indica que um grande terremoto ocorrerá com certeza”, lê-se no comunicado (íntegra, em japonês – PDF – 3 MB).

O Japão faz parte do chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, onde diferentes placas tectônicas da crosta terrestre se encontram e criam atividade sísmica frequente.

O sismo de de 5ª feira (8.ago) não causou danos materiais significativos. As autoridades falam em 8 feridos.

Segundo a agência Reuters, essa foi a 1ª vez que a Agência Meteorológica do Japão emitiu um aviso sobre o risco de um megaterremoto na costa do Pacífico do país.

Por causa da ocorrência, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida (Partido Liberal Democrata), cancelou a viagem que faria à Ásia Central. “Decidi ficar no país pela próxima semana ou mais para garantir que nossos preparativos e comunicações estejam em ordem”, disse Kishida em entrevista a jornalistas nesta 6ª feira (9.ago), citado pela agência de notícias.

Segundo ele, apesar de a Agência Meteorológica do Japão não ter recomendado evacuações, ele afirmou que as pessoas “ficariam ansiosas” visto que um alerta como esse não havia sido feito antes. Por isso, ficaria no Japão para coordenar futuras ações caso necessário.