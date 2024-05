Jaqueline Tzemos comemora mais um ano de vida com almoço entre amigas

Com simpatia e uma energia contagiante, Jaqueline Tzemos cria laços e cultiva amizades por onde passa. Muito querida pelos amigos e familiares, a empresária comemorou a chegada da nova primavera ao lado de pessoas amadas no restaurante italiano ‘A Mano, na 411 Sul. O animado evento ocorreu na tarde dessa quarta-feira (15/5).

A bordo de um vestido floral, Jaqueline estava radiante. Ela aproveitou cada momento especial ao lado das amigas, que se sentiram honradas em brindar a vida da aniversariante. A mãe, irmã e a filha da empresária, Yona, Niki e Carolina, respectivamente, marcaram presença na ocasião. O trio teceu elogios para a homenageada do dia ficar ainda mais feliz.

Jaqueline Tzemos Carolina Tzemos e Jaqueline Tzemos Família Tzemos: Niki, Yona e Jaqueline A charmosa festa foi repleta de emoções e declarações das pessoas presentes. Todas as convidadas fizeram questão de destacar as qualidades da empresária e dizer o quanto ela é cuidadosa com todos ao seu redor. Abraçada a Jaqueline, Lara Calaça não economizou nas palavras ao realizar um discurso emocionante após os parabéns.

“Somos amigas de longa data, agora com uma afinidade maior porque estamos na mesma academia e isso nos aproximou. Nós temos diferenças e afinidades, mas ela sempre contribui com todos e está presente em diversos momentos. Eu quero agradecer, em nome de todos, por nos proporcionar esse lindo almoço, com esse carinho todo e dizer que percebemos cada detalhe”, declara Lara.

Convidadas cantam parabéns Lara Calaça homenageia a grande amiga Jaqueline Tzemos A conexão de Jaqueline com as pessoas que ela ama ficou mais notória durante o discurso da irmã, Niki Tzemos.

“Nós temos tanta sintonia que, às vezes, vestimos a mesma roupa sem combinar. É assim desde sempre, porque pensamos igual e fazemos tudo muito parecido. Acho lindo que nós somos grandes amigas e estamos unidas”, destacou. Filha da empresária, Carolina também parabenizou a mãe com uma linda mensagem.

Carolina Tzemos faz discurso para a mãe, Jaqueline Tzemos Jaqueline Tzemos Detalhes Jaqueline e convidadas saborearam o melhor da gastronomia italiana no ‘A Mano. Como entrada, as presentes se deleitaram com o mix de folhas e figos, além de carpaccio e canapé com salmão. Na etapa seguinte, elas puderam degustar pratos como gnocchi di lagosta, atum em crosta, medalhão e bacalhau.

Como sobremesa, foram apreciados doces feitos exclusivamente para a comemoração. O bolo de duas camadas chamou atenção pelo topo com enfeite de flores coloridas. A mesa de doçuras recebeu uma decoração de arranjos naturais. As convidadas ainda aproveitaram a presença do cantor Gustavo Trebien. O artista montou uma setlist eclética e embalou o evento com uma energia festiva e alegre.

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Doçuras Luh Fiuza/Metrópoles

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Menu oferecido no almoço Luh Fiuza/Metrópoles

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Detalhes Luh Fiuza/Metrópoles

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Decoração do bolo

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Mesa para as convidadas Luh Fiuza/Metrópoles

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Mesa de doces Luh Fiuza/Metrópoles

Brasília – DF 15/05/24 Aniversário Jaqueline Tzemos

Topo do bolo ornamentado com flores Luh Fiuza/Metrópoles

Confira os cliques de Luh Fiuza:

Jaqueline Tzemos e Cleucy Estevão Claudia Salomão e Jaqueline Tzemos Carolina e Jaqueline Tzemos Claudia Meireles e Jaqueline Tzemos Marcela Villas Boas, Jaqueline Tzemos e Ana Paula Gontijo Juliana Dias Guerra e Patrícia Osório Suely Nakao Virna Smith, Arlete Egido, Tici Oliveira e Lara Calaça Cleucy Estevão e Niki Tzemos, irmã da aniversariante Cleucy Estevão, Claudia Meireles e Claudia Salomão Priscila Diniz Ana Paula Gontijo Jaqueline Tzemos Ivana Valença Cleucy Estevão conversa com Ana Paula Gontijo e Claudia Salomão Jaqueline Tzemos e Benigna Venâncio Jaqueline Tzemos e Cleucy Estevão Elaine Catta Preta, Nádia Stela e Laryssa Neves Gláucia Benevides, Créscia Moraes, Ana Paula Pessoa e Ceila Assunção Cleucy Estevão, Suely Nakao e Gláucia Benevides Cleucy Estevão, Suely Nakao e Gláucia Benevides Rosany Ribeiro, Darc Sarkis e Margarida Kalil Arlete Egido, Juliana Dias, Patrícia Osório e Juliana Cabral Claudia Pohl, Ana Paula Prado e Roberta Garcia Sonia Lim, Marcela Villas Boas e Márcia Bittar Claudia Pohl e Ana Paula Prado Ivone Silva de Castro, Virgínia Pantoja, Isaura Lara Resende, Beth Naoum e Norma Naoum Ivone Silva de Castro, Martha Lima, Virgínia Pantoja e Regina Boianovsky Lara Calaça, Juliana Dias, Márcia Nabut, Arlete Egido, Jaqueline Tzemos, Patrícia Osório, Tici Oliveira, Juliana Cabral e Claudia Salomão Roseane Jordão Juliana Cabral Tici Oliveira Rosany Ribeiro e Cleucy Estevão Virgínia Pantoja, Jaqueline Tzemos e Isaura Laura Resende Juliana Porto e Jaqueline Tzemos Adelize Fenelon, Patrícia Salermo, Márcia Nabut e Ludmila Figueiredo Cleucy Estevão Momento de boas risadas Claudia Meireles Elaine Catta Preta, Laryssa Neves e Nádia Stela Benigna Venâncio, Elaine Catta Preta, Laryssa Neves e Nádia Stela Claudia Salomão e Cleucy Estevão Roseane Jordão, Gláucia Benevides e Suely Nakao Jaqueline Tzemos e Isaura Lara Resende Benigna Venâncio Lúcia Bittar Simone Novaes Rosany Ribeiro, Roseane Jordão, Gláucia Benevides, Margarida Kalil, Jaqueline Tzemos, Suely Nakao, Créscia Moraes, Ana Paula Pessoa e Ceila Assunção Família Tzemos reunida Benigna Venâncio, Jaqueline Tzemos, Elaine Catta Preta, Laryssa Neves e Nádia Stela Anna Luísa Cascão, Ana Paula Gontijo, Jaqueline Tzemos, Sonia Lim, Claudia Pohl, Ana Paula Prado, Lúcia Bittar, Marcela Villas Boas e Márcia Bittar Brinde para Jaqueline Tzemos Claudia Pohl e Carla Amorim Maria Eduarda Paolucci, Carolina Tzemos e Ana Luiza Telles Katia Merheb, Denise Freitas e Watad Abdala Cantor Gustavo Trebien Jaqueline Tzemos Momento do parabéns Hora da aniversariante apagar as velinhas Jaqueline Tzemos Roberta Garcia homenageia Jaqueline Tzemos Carolina Tzemos e Jaqueline Tzemos Jaqueline Tzemos recebe mensagem carinhosa da irmã Jaqueline Tzemos agradece a presença de todas as convidadas Serviço

Espaço e buffet: ‘A Mano

Música: Gustavo Trebien

