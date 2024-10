Jaquelline faz a fila andar e engata affair com empresário; saiba quem

A fila andou para Jaquelline Grohalski! Após um romance polêmico com Andrew Halliday, enteado de Manu Bahtidão, a campeã de A Fazenda 15 esteve acompanhada, na noite de sexta-feira (18/10), de um empresário no Alto Vidigal Brasil, na zona sul do Rio de Janeiro.

A ex-BBB está na cidade carioca cumprindo agenda de trabalho, mas foi vista ao lado do rapaz em diversos momentos. O homem em questão é Alfredo, um empresário, músico e ator de Goiânia. Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, os dois se conheceram em um evento há 1 mês.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 2 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 3 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 4 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil

Alfredo chegou a publicar um registro ao lado da ex-Fazenda em seu Instagram. Procurada pela coluna Fábia Oliveira, Jaquelline confirmou que fez a fila andar e declarou que não tem tempo pra sofrer.

“Depois que eu fui enganada, eu fiz a fila andar. Porque comigo é assim, não tenho tempo pra sofrer, não tenho tempo pra ficar sendo enganada. Quer, quer… Não quer, tchau. Não quis ser de verdade, então vida que segue”, disse ela.

A coluna deseja felicidades ao novo casal!