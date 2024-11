Jaquelline Grohalski comemora pedido de namoro: “Tudo incrível”

Nesta segunda-feira (4/11), Jaquelline Grohalski foi surpreendida por seu novo affair, Alfredo. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, aproveitando a companhia do empresário, a campeã de A Fazenda 15 foi pedida em namoro, com direito a anel e tudo.

No vídeo, publicado no perfil do Instagram, Jaque aparece em um restaurante recebendo uma sobremesa. No prato, estava escrita a frase “quer namorar comigo?”. A influenciadora demora para perceber que se trata da oficialização do compromisso.

Em seguida, ela começa a sorrir comovida, depois do amado levantar a taça e mostrar que, ali, tinha uma caixinha com o acessório de brilhantes. Amigos do casal que estavam na mesma mesa, começaram a vibrar.

Toda boba, Grohalski segura o anel, enquanto dá um beijão de cinema no cantor goiano. “Tá sendo bem gostoso. A gente já viajou para vários lugares, como nordeste, Rio de Janeiro… agora, viemos para Nova Iorque. Está sendo muito incrível”, contou com exclusividade para a coluna.

“Tem que ver se vai servir no dedo dela”, disse Alfredo enquanto colocava o anel em Jaquelline, que pontua: “Amor, você está tremendo”. Os dois se beijam novamente ao som de palmas. O amor é lindo!

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 2 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 3 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil 4 de 4 Jaquelline e Alfredo Joseph / Alto Vidigal Brasil

Jaquelline confirmou o affair com Alfredo em outubro, com exclusividade para a coluna Fábia Oliveira. Na ocasião, eles já estavam se relacionando há um mês.

“Depois que eu fui enganada, eu fiz a fila andar. Porque comigo é assim, não tenho tempo pra sofrer, não tenho tempo pra ficar sendo enganada. Quer, quer… Não quer, tchau. Não quis ser de verdade, então vida que segue”, falou se referindo ao romance com Andrew Halliday, enteado de Manu Bahtidão, que subiu no telhado depois dele ser flagrado conversando com outra mulher.

Veja o pedido de namoro de Alfredo para Jaquelline Grohalski: