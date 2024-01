Jaquelline Grohalski e Lucas Souza se encontram com Marlene Mattos

1 de 1 jaquelline grohalski, lucas souza e marlene mattos_resized_compressed – Foto: nullTá tudo muito bem, obrigada para Jaquelline Grohalski e Lucas Souza. Tão bem que uma fonte desta colunista contou, com exclusividade, que o casal jantou com Marlene Mattos no último sábado (6/1), em São Paulo, com o objetivo de traçar uma futura parceria.

“Jantamos para discutir estratégias e futuros projetos”, disse a diretora, que ficou conhecida mundialmente depois de produzir Xuxa Meneghel.

Empolgada, Jaquelline aproveitou para falar sobre o seu relacionamento com o ex-militar. “Está sendo tudo surpreendente pra gente estamos nos conhecendo melhor cada dia mais. E todo namoro é pensar sim num futuro até pq eu quero sim casar e ter mais filhos”, revelou num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira.

