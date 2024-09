Jaques Wagner diz que ‘não é fácil’ garantir quórum para votar indicação de Galípolo à presidência do BC antes da eleição

Líder do governo no Senado afirmou que prefere fazer a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas deixar o plenário para depois

Wagner disse que o governo não pretende correr o risco de colocar a indicação em votação e ter que recuar pela ausência dos parlamentares



O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), reconheceu que “não é fácil” garantir quórum suficiente para votar a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central antes da eleição. O senador disse que prefere fazer a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas deixar o plenário para depois. “O problema objetivo é que estamos a três ou quatro semanas da eleição, não é fácil ter quórum”. “Eu prefiro que a votação fosse agora na CAE. Não me arriscaria no plenário, porque precisaria de 44, 45 pessoas”, declarou.

“Qualquer convocação para o dia 10 ou dia 17 quebra um pouco a agenda que cada parlamentar montou do que estava decidido. Não estou dizendo que vai ter ou não vai ter quórum”, disse o líder do governo, que também será o relator da indicação de Galípolo e tem sido um intermediário nas agendas do indicado à presidência do BC com os parlamentares.

Wagner disse que o governo não pretende correr o risco de colocar a indicação de Galípolo em votação no plenário do Senado e ter de recuar pela ausência dos parlamentares. O petista indicou que isso causaria especulação na imprensa e uma percepção de fraqueza do governo. “Sempre tem risco, e se a gente sentir que tem risco, a gente deixa para depois. Não tem sentido colocar para votar e não ter quórum. Aí começa especulação”, afirmou.

