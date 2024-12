Jason Momoa volta ao universo DC como o personagem Lobo em filme da Supergirl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ator Jason Momoa está de volta ao universo DC -mas seu reinado como Aquaman chegou ao fim. Ele vai interpretar o anti-herói Lobo em “Supergirl: Mulher do Amanhã”, que estreia em junho de 2026.

Momoa confirmou a notícia no Instagram, compartilhando uma citação de uma entrevista que deu durante a turnê de “Aquaman 2”. No trecho, ele fala sobre como é fã do personagem -um anti-herói conhecido por sua personalidade violenta e irreverente.

“Eu coleciono quadrinhos, e não faço isso tanto mais, mas ele sempre foi meu favorito, e eu sempre quis interpretar Lobo, porque eu penso, ‘Olá? É o papel perfeito'”, disse na entrevista. “Quer dizer, ouça. Se eles ligarem e me pedirem para interpretá-lo, é um ‘com certeza’. Eu não recebi essa ligação, então não quero espalhar notícias falsas, mas se algum dia me ligarem e pedirem para interpretar, ou me pedirem para fazer um teste, eu estou lá.”

Na legenda da postagem feita nesta segunda-feira (30), Momoa complementou: “Eles ligaram.”

O filme de super-herói -estrelado pela atriz de “A Casa do Dragão”, Milly Alcock, como a heroína principal, também conhecida como Kara Zor-El- será o segundo filme no reboot do Universo DC de James Gunn e Peter Safran, após o aguardado “Superman”, estrelado por David Corenswet.

Craig Gillespie está dirigindo o filme, que também conta com Matthias Schoenaerts como o vilão Krem da Colina Amarela e Eve Ridley como Ruthye Mary Knolle. Ana Nogueira (de “The Vampire Diaries”) escreveu o roteiro baseado na série de quadrinhos da DC.

A produção de “Supergirl” está programada para começar em 13 de janeiro, com o filme previsto para ser lançado nos cinemas em 26 de junho de 2026, de acordo com o portal Deadline. Os detalhes do enredo estão sendo mantidos em segredo, mas Gunn insinuou que “Mulher do Amanhã” é “muito mais hardcore” do que as produções anteriores sobre a personagem, que é prima do Superman.

“Vemos a diferença entre Superman, que foi enviado à Terra e criado por pais amorosos desde que era um bebê, em comparação com Supergirl, que foi criada em um pedaço de rocha de Krypton e viu todos ao seu redor morrerem e serem mortos de maneiras terríveis nos primeiros 14 anos de sua vida”, disse Gunn no ano passado, enquanto ele e Safran apresentavam os primeiros 10 títulos de filmes e TV para o novo Universo DC.