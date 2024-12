Javaporcos representam ameaça crescente à safra de grãos no Brasil; cercamento de qualidade impede invasão dos animais 

As primeiras notícias da safra de grãos 2024/2025 são positivas. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é de uma produção de 322,47 milhões de toneladas. O total representa crescimento de 8,3% sobre o ciclo anterior, estabelecendo um novo recorde. No entanto, diversos fatores podem comprometer o resultado da agricultura brasileira. Um deles são as invasões de animais exóticos, como os javaporcos, que têm aumentado de maneira expressiva.