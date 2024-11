Javier Milei rompe aliança com vice-presidente Victoria Villaruel

O presidente da Argentina, Javier Milei, revelou em uma recente entrevista que decidiu romper sua aliança com a vice-presidente Victoria Villaruel. Ele a classificou como parte da “casta”, um termo que utiliza para se referir a seus adversários políticos. Milei enfatizou que não haverá espaço para Villaruel em seu governo, argumentando que suas convicções estão mais próximas da elite do que das propostas que ele defende. Desde o início da administração de Milei, as relações entre ele e Villaruel têm se deteriorado, e agora essa situação parece ter chegado a um ponto sem retorno. Fontes próximas à vice-presidente demonstraram surpresa com as declarações do presidente e estão avaliando como responder a essa ruptura.

Senadores que apoiam o governo saíram em defesa de Villaruel, considerando as críticas direcionadas a ela como injustas e desnecessárias. O senador Francisco Paoltroni, por exemplo, aconselhou Milei a não se deixar influenciar por conselheiros que, segundo ele, não são as melhores escolhas. A relação conturbada entre presidentes e seus vices não é uma novidade na política argentina, sendo um fenômeno recorrente desde a restauração da democracia no país em 1983. Essa situação levanta questões sobre a estabilidade do governo e a capacidade de Milei de manter a unidade em sua administração.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA