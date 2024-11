Jean Lucas lamenta derrota para o Palmeiras, mas reforça atuação do Bahia: ''Fizemos um grande jogo''

O Bahia perdeu novamente no Campeonato Brasileiro e nesta quarta-feira (20) ampliou o seu jejum de jogos sem vencer na competição. Após o revés para o Palmeiras pelo placar de 2×1 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Jean Lucas concedeu entrevista à Premiere e falou sobre o jejum que vem assombrando a equipe. Agora, são seis jogos sem triunfos e três derrotas consecutivas para o Tricolor.

”Acho que fizemos um grande jogo. O Palmeiras chegou pouco no gol, fizeram um gol de falta e no segundo tempo não tiveram nenhuma chance de gol. Tivemos chance de matar o jogo no primeiro tempo, mas acho que o torcedor tem toda razão (de vaiar). Temos que voltar a vencer para nos dar confiança, são um mês e meio que não vencemos. Vamos trabalhar nesses três dias para garantir os três pontos contra o Athletico-PR”, analisou Jean Lucas.