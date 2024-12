Jeniffer Castro e Aline Rizzo, passageira e mãe da criança na janela do avião, discutem ao vivo na TV

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – A polêmica da janela de um avião continua. Jeniffer Castro, a passageira que se recusou a ceder o lugar para uma criança, e Aline Rizzo, mãe do menino, discutiram ao vivo durante o programa SuperPop, da RedeTV!. A confusão teve início quando a administradora mineira contou estar sofrendo com a repercussão e que não consegue comer nem dormir desde que o episódio virou notícia. A apresentadora Luciana Gimenez, então, fez uma chamada de vídeo para Aline.

Ela também relatou estar sofrendo com a situação e reclamou de ter sido exposta na mídia assim que o vídeo viralizou. “Jeniffer, se você tivesse separado um minuto do seu dia para dizer: ‘Não foi a mãe [que gravou o vídeo]’. Ou até mesmo falar em outro programa… O primeiro programa que você deu entrevista piorou muito minha situação”, disse Aline, referindo-se ao Encontro com Patrícia Poeta, na Globo.

Jeniffer se defendeu: “Quando o vídeo viralizou, eu respondi vários comentários [afirmando que não era Aline]. Gravei um vídeo, postei vários prints. Estava respondendo todo mundo”‘, afirmou. Aline respondeu: “O engajamento gerado foi baseado em fake news’, continuou a mãe da criança.

Durante a conversa, Aline ainda contou que Jeniffer enviou uma mensagem para ela, oferecendo-se para conversar sobre o ocorrido, mas que ela não respondeu. Já Eluciana Cardoso, a mulher que gravou o vídeo, também a procurou para pedir desculpas, e as duas acabaram conversando sobre a polêmica. ‘Eluciana me procurou para conversar, se solidarizou e disse que sentia muito por tudo que aconteceu. Não sou inimiga da Jeniffer, não tenho raiva dela. Esperava, sim, que na primeira oportunidade ela se manifestasse. Desejo que você siga com sua carreira e consiga o que deseja. Não desejo o mal dela.'”

Nervosa com a situação, Jeniffer rebateu: “A obrigação era da Eluciana. Você está cobrando de mim, você tem que cobrar de outra pessoa. Eu não pedi para gravarem vídeo meu e jogarem na internet. Você está cobrando de mim, que eu tinha que fazer pronunciamento? Não é de mim que você tem que cobrar”.

A mãe da criança encerrou a troca de farpas afirmando que “pediu para as duas” o esclarecimento da situação. Para não continuar a discussão, Luciana Gimenez encerrou a participação da dupla.

