Jennifer Garner ‘arregaça as mangas’ e ajuda a servir refeições

Jennifer Garner ‘arregaçou as mangas’ e foi ajudar quem mais precisava perante os incêndios que estão tomando conta de Los Angeles.

A atriz foi fotografada, esta sexta-feira, dia 10 de janeiro, fazendo voluntariado numa organização sem fins lucrativos, a World Central Kitchen, em Los Angeles.

De acordo com a People, Jennifer Garner está ajudando a levar refeições de restaurantes para as pessoas que estão na linha da frente no combate aos incêndios e famílias que estão sendo afetadas.

Jennifer Garner starts volunteering amid LA fires after ex Ben Affleck rushed to her homehttps://t.co/Q1Adko9RoQ — Dorothy Starks (@Dorothy81577291) January 10, 2025

