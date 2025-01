Jenny Miranda atualiza relação com Bia Miranda e desabafa: “Pisada”

A influenciadora Jenny Miranda, que participou de A Fazenda 15, desabafou neste sábado (25/1) sobre sua relação com a filha, Bia Miranda, que foi vice-campeã de A Fazenda 14. Ela afirmou nos stories do Instagram que ainda não conheceu o primeiro neto, Kaleb, fruto da relação da herdeira com DJ Buarque, e que é rejeitada pela filha.

Desabafou nas redes

Jenny Miranda abriu uma caixinha de perguntas nos stories e foi questionada por um seguidor se está feliz com a nova gestação de Bia.

“Gente, que pergunta. Lógico que eu tô feliz. É meu neto, minha neta”, começou a influenciadora. “Assim como eu amo o Kaleb, mesmo sem nem ter conhecido ele ainda, mas vai chegar o momento”, disse.

“Mesmo sem conhecer já amo, mesmo na barriga. Não é nem pergunta que se faça. Filho é benção, neto é mais benção ainda”, complementou Jenny.

A influencer também foi questionada como está sua relação atual com Bia Miranda. Jenny afirmou que não fala com a filha há três anos.

“Quem me segue há muito tempo, sabe que durante mais de três anos eu tentei falar, tentei conversar, e toda vez que eu tentei, é ‘porque eu quero hype, quero mídia, quero isso’, e não tem nada a ver”, explicou.

“Chega uma hora que a gente cansa de ser pisada, cansa de ser apedrejada. E eu desejo o melhor pra ela, pros meus netos”, afirmou Jenny Miranda.

A influencer disse que ainda vai lutar para conhecer os netos. “Vou lutar pra ver meus netos sim, não vou deixar isso passar, mas agora ela tá grávida, tô deixando ela passar pelo momento dela, depois eu resolvo isso.”

Jenny Miranda reforçou que, por ser mãe solo, pode não ter sido presente na vida de Bia, mas ressaltou que não é “um monstro”.

“Sempre cuidei dos meus filhos, sempre trabalhei muito. Posso não ter sido muito presente por ser mãe solo, como muitas mães no Brasil. Tinha que trabalhar pra sustentar. Não sou perfeita, mas também não sou um monstro. Espero que ela enxergue isso, amadureça”, desejou.

