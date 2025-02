Jequié amanhece sem transporte coletivo e cooperativa alega desequilíbrio no contrato com prefeitura

O município de Jequié amanheceu sem transporte coletivo urbano neste sábado (08) após decisão da COOBMA – Cooperativa de Transporte e Turismo Borda da Mata. As informações são do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

A COOBMA emitiu nota pública informado que “devido ao grave desequilíbrio financeiro do contrato e aos desafios enfrentados pelo setor, o serviço de transporte público coletivo em Jequié será suspenso por tempo indeterminado”.

A empresa responsável pela prestação dos serviços pontua que a situação do contrato com o município está insustentável. Ao Blog do Marcos Frahm, por meio de nota, a COOBMA afirmou que mesmo com todo empenho do presidente Edgar dos Santos Filho não foi possível manter os ônibus circulando por mais tempo.

Entre as alegações feitas pela empresa estão falta de previsões legais adequadas e de investimentos essenciais para o agravamento da crise, justificando que tais situações comprometeram severamente a manutenção e a qualidade dos serviços, tornando insustentável a continuidade das atividades.

“Ao longo dos anos, a COOBMA se empenhou em oferecer um transporte seguro e acessível à população, mesmo diante de dificuldades operacionais e econômicas. No entanto, a atual realidade do setor tornou inviável a continuidade das atividades neste momento. Essa é uma decisão difícil, tomada após uma profunda análise da situação. Esta medida extrema reflete a realidade enfrentada pelo setor e a necessidade de ações imediatas que garantam condições sustentáveis para a prestação do serviço essencial de transporte público.”

A Prefeitura de Jequié afirmou ter sido surpreendida com a decisão da empresa e informou que está em tratativas para viabilizar uma solução emergencial.

“A administração municipal reforça seu compromisso com a mobilidade da população e já está em tratativas para viabilizar uma solução emergencial que garanta o atendimento do serviço de transporte coletivo. A SUMTRAN segue trabalhando para que essa demanda seja resolvida no menor tempo possível, minimizando os impactos para os usuários do sistema. A Prefeitura de Jequié manterá a população informada sobre quaisquer atualizações referentes ao caso.”