Jequié anuncia dois jogadores para 2025

No último sábado (16), o Jequié anunciou oficialmente por meio de suas redes sociais a contratação de dois atletas para a disputs da temporada de 2025. Trata-se do meia atacante Lucas Shallon e do lateral esquerdo Gilmar.

Lucas é um meia de 26 anos, revelado na base do Bahia, que já defendeu clubes como Sampaio Correa-MA, Comercial (SP), Matonense (SP), Murici (AL), Coruripe (AL). Em 2022 se destacou atuando pelo Itabuna, onde marcou quatro gols, dois deles sendo contra o Jipão, naquela ocasião, os tentos ajudaram a equipe a conquistar o título de campeão da Série B estadual daquele ano. Já o lateral de 31 anos passou por diversos clubes como Asa (AL), Campinense (PB), Santa Cruz (PE), Treze (PB) e Sergipe (SE). Em 2020, Gilmar ganhou o prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato Paraibano enquanto atuava pelo Treze.

O Jipão já tem seu adversário da primeira rodada do Baianão 2025 definido. O Jequié vai receber a Juazeirense diante do seu torcedor no Estádio Waldomiro Borges. A previsão é de que a partida aconteça no dia 11 ou 12 de janeiro. Futuramente, a Federação Bahiana de Futebol vai definir mais detalhes da tabela de jogos do campeonato estadual.