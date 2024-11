Jequié anuncia ex-atacante do Vitória para 2025

Na tarde desta sexta-feira (22), o Jequié anunciou a contratação do atacante Vicente para o ano de 2025. O jogador é o quarto reforço do setor ofensivo da equipe.

Centroavante de 25 anos, Vicente passou pela divisão de base do Vitória entre 2017 e 2018. Além do Rubro-Negro Baiano, o atacante coleciona passagens por clubes como Brusque (SC), Real Noroeste (ES), Paysandu (PA), Pouso Alegre (MG) e Jacobina. Pelo JEC, o atleta marcou nove gols em oito jogos.

Em 2025, o Jequié vai disputar o Baianão e o Campeonato Brasileiro Série D, o time conquistou a vaga na competição nacional por ter se credenciado como um dos quatro melhores do estadual em 2024. Pelo Baiano, o Jipão vai receber a Juazeirense diante do seu torcedor, no Estádio Waldomiro Borges. A previsão de acontecimento da partida está entre os dias 11 e 12 de janeiro, detalhe que vai ser divulgado pela Federação Bahiana de Futebol futuramente.