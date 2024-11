Jequié anuncia mais um goleiro para a disputa da próxima temporada

Por meio de suas redes sociais, o Jequié anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação de mais um goleiro. Após fechar os contratos dehttps://snapinsta.app/pt Neto e Deijair, o Jipão fechou com Thiago Passos para a disputa do Baianão 2025.

Thiago, com 38 anos, é um goleiro experiente que já defendeu as cores de Itabuna, Juazeirense, Unirb, Central-PE, São Caetano-SP, Falcon-SE e Lagarto-SE, entre outros. Na temporada passada, disputou 17 partidas: onze pelo Barcelona de Ilhéus, na elite do Baianão, e seis pelo Porto Sport Club, na segunda divisão do campeonato.

Em 2024, Passos foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Baiano enquanto defendia o Barcelona e esteve no elenco do Porto que conquistou o acesso à Série A em seu primeiro ano de existência.