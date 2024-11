O Jequié anunciou na manhã desta quarta-feira (20) a contratação do meia João Grillo. O atleta de 32 anos será mais um reforço para a disputa do Campeonato Baiano de 2025.

Grillo retorna ao Jipão pela terceira vez. Pelo clube, já conquistou o título do Baianão Série B de 2023 e marcou um dos gols mais bonitos do Baiano de 2024, contra o Bahia de Feira. Além disso, atuou pelo Fluminense de Feira na segunda divisão do campeonato estadual na mesma temporada.