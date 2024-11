Jequié anuncia retorno do zagueiro Jean para próxima temporada

As movimentações no futebol baiano seguem sendo intensificadas. Na manhã desta terça-feira (5), a Associação Desportiva Jequié (ADJ) anunciou o retorno do zagueiro Jean Rodrigues para a temporada 2025. O defensor, de 24 anos, já defendeu as cores do clube em 2024 e retorna para fortalecer a equipe.

Em sua primeira passagem pelo Jipão, Jean disputou nove partidas do Campeonato Baiano. Em seguida, transferiu-se para o Fluminense de Feira, onde se destacou na Série B do Baianão, ajudando a equipe a conquistar uma das melhores defesas da competição, com cinco gols sofridos.

Além de Jequié e Fluminense de Feira, o zagueiro possui experiência em clubes como Flamengo-SP, Serra Macaense-RJ, Rio Branco-ES, Friburguense-RJ, Falcon-SE e Atlético de Itajaí-SC.