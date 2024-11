Jequié: Ossos humanos são encontrados em avenida movimentada

Um conjunto de ossos humanos, supostamente de um homem ainda não identificado, foram encontrados nesta quinta-feira (31) as margens do semi-anel viário de Jequié, no final da Avenida César Borges, uma das mais movimentadas da cidade. Ainda não há informações sobre a identidade de quem seria os ossos.

Segundo informações do Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, após serem encontrados, os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica da cidade.

O caso já foi registrado pela Delegacia Territorial de Jequié, que investiga o caso. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.