Jequié renova com o zagueiro Sérgio Baiano para 2025

Na tarde desta quinta-feira (7), o Jequié acertou a renovação do zagueiro Sérgio Baiano para a próxima temporada. Peça importante na campanha do Baianão 2024, onde o Jipão se classificou para as semifinais após terminar a fase de grupo em quarto colocado.

Neste ano, Sérgio fez nove partidas pela equipe, sendo um dos jogadores que mais atuaram pela equipe no estadual. O atleta também já passou pelo Bahia (sub-23), Barcelona de Ilhéus, Doce Mel-BA, Olímpia-BA, Planaltina-DF, Real-RR e Formosa-GO.

Nas semifinais do Baiano em 2024, o Jequié foi eliminado pelo Bahia depois de perder no placar agregado por 5 a 1. No próximo ano, o Jipão vai buscar a classificação para o mata-mata para manter a sequência. O time do interior baiano já confirmou sete novidades para 2025 entre jogadores e comissão técnica.