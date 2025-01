Jequié x Juazeirense: Confira prováveis escalações, horário e onde assistir

A bola vai rolar para Juazeirense e Jequié neste domingo (12), às 18h30, no Waldomiro Borges, em Jequié. O jogo marcará o início do Baianão 2025 para ambas as equipes, mas para a Juazeirense, a temporada já começou: O Cancão de Fogo já realizou dois jogos oficiais este ano. O clube enfrentou Fluminense do Piauí e o ASA de Arapiraca, ambos pela pré-fase da Copa do Nordeste, vencendo tais adversários nos pênaltis, avançando para a fase de grupo da competição.

Após a excelente campanha de 2024, o Cancão de Fogo quer ir além em 2025. Randerson Leal, diretor da Juazeirense, planeja chegar nas finais.

“Expectativa muito grande, porque a Juazeirense vem firme e forte mais uma vez. Batemos na trave com a quinta colocação neste ano, mas sempre fazendo campeonatos importantes chegando nas semifinais. Nosso intuito desta vez é chegar nas finais e quem sabe sagrar-se campeão baiano de forma inédita”, declarou Randerson Leal.

O técnico João Carlos Ângelo deve manter a base da equipe das duas partidas anteriores, podendo fazer duas alterações de ordem tática, com as entradas de Clebson e Táta Baiano.

Foto: Sant Fotografia / Ascom Juazeirense.

JEQUIÉ

O Jequié teve uma campanha notável no Campeonato Baiano de 2024, alcançando as semifinais da competição. Para 2025, o clube quer ir além. Embalado com a campanha da última temporada e alinhado com as competições que o clube tem a disputar no ano, como por exemplo, a Copa do Brasil, a ADJ planeja 2025 como o ano da consolidação no cenário baiano.

“2025 pode ser um ano de consolidação da ADJ no cenário estadual e os primeiros passos do clube nas competições nacionais, isso precisa se tornar contínuo e gradativo. Chegar na semifinal do Baiano é o nosso primeiro grande objetivo”, projetou Jayme Brandão, gerente de futebol do Jequié.

Foto: Maurícia da Matta / Bahia Notícias.

Jequié x Juazeirense

Campeonato Baiano – 1ª rodada

Local: Estádio Waldomiro Borges, em Jequié

Data: 12/01/2025

Horário: 18h30

Árbitro: Geraldo dos Santos Souza

Assistentes: Patrícia dos Reis do Nascimento e Fábio Nascimento de Cerqueira

4º Árbitro: Fábio dos Santos Nobre.

Transmissão: TVE e YouTube.

Jequié: Thiago Passos; Lima, Wesley, Sérgio Baiano e Gilmar; Azevedo, Zé Wilson e João Grillo; Kaynan, Caíque e Wanderson. Técnico: Betinho

Juazeirense: Jailson, Junior Santos, Zé Romário, Wesley e Bruno Oliveira; Elivelton, Bino, Eduardo e Guilherme (Clebson); Alexsandro (Clebson) Fechale (Táta Baiano).