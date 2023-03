Jeremy Renner aparece andando pela 1ª vez após acidente

O ator Jeremy Renner voltou a andar após quebrar mais de 30 ossos em um acidente que sofreu no início do ano. O intérprete do Gavião Arqueiro compartilhou, neste domingo (26), um vídeo andando em esteira, parte dos exercícios de recuperação depois de ter sido atropelado por uma máquina de remover gelo em sua casa em Nevada.

Essa é a primeira vez que ele aparece andando. Anteriormente, amigos do ator informaram que ele estava fazendo uso de uma cadeira de rodas.

“Agora é a hora do meu corpo descansar e se recuperar da minha vontade”, escreveu o ator no vídeo em que aparece caminhando em uma máquina. Na última sexta-feira (24), Renner também compartilhou uma foto da máquina limpadora de neve que o atropelou.