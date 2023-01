Jeremy Renner recebe alta do hospital após acidente grave

O ator Jeremy Renner, de 52 anos, recebeu alta hospitalar após sofrer um grave acidente. No começo deste ano, ele foi esmagado por um Snowcat depois de ajudar um familiar a desatolar um carro da neve.

Apesar de mais cedo um amigo de Jeremy dizer ao Mirror que a situação do artista era pior do que todos imaginavam, no Twitter, o astro publicou que assistiu a estreia da segunda temporada de sua série, Mayor of Kingstown, já em casa, ao lado da família.

“Fora meu nevoeiro cerebral em recuperação, fiquei muito empolgado por assistir a estreia da segunda temporada (de Mayor of Kingstown) ao lado da minha família, em casa!”, escreveu o intérprete do Gavião Arqueiro na rede social.

Veja o trailer de Mayor of Kingstown:

No primeiro dia de 2023, o astro da Marvel foi esmagado por um trator Snowcat de 6,5 toneladas, cerca de três vezes o peso de um carro comum, depois de ajudar um familiar a desatolar um carro da neve, enquanto ambos retiravam a neve acumulada na rua.

O socorro demorou a chegar devido às condições do tempo e do volume da nevasca. Os vizinhos levaram toalhas para ajudar e conter o sangramento. Enquanto isso, o próprio Renner falava com os socorristas.

Veja o tuíte de Renner: