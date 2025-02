Jerônimo anuncia processo seletivo da Sesab para mais de 3 mil profissionais REDA

“Nós estamos preparando o concurso, mas enquanto o concurso não vem, nós estamos organizando fazendo conta, estamos anunciando uma seleção REDA. 3.778 vagas para o REDA”, disse. Os gestores detalham que as vagas devem estar distribuídas entre nível médio, superior e técnico em diversas áreas como enfermagem, assistência social, farmácia, terapia ocupacional e entre outros.

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta terça-feira (4), um processo seletivo, em regime de REDA, para profissionais técnicos e graduados de Saúde. O anúncio foi feito durante um podcast no perfil oficial do governador.

Também presente no anúncio, a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, completa: “[O processo] É para concorrer provas e títulos, amanhã está no Diário Oficial do Estado. Profissionais da saúde, que querem nos ajudar a cuidar dos nossos baianos e baianas, vem para cá, se inscreve e faz a prova”, afirma.

As inscrições devem estar disponíveis entre os dias 13 e 25 de fevereiro e a realização da prova estaria agendada para o mês de março. As provas devem ocorrer em 15 municípios baianos.