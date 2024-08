‘Jerônimo aposta e apresenta a renovação de Juazeiro’, afirma presidente estadual do PT

Foto: Márcia Espíndola/Divulgação

Andrei da Caixa (MDB), Jerônimo Rodrigues (PT) e Tiano (PT) 20 de agosto de 2024 | 21:31

Em reunião realizada nesta terça-feira (20) com as presenças de parlamentares, ex-prefeitos, lideranças políticas de Juazeiro e de todas as legendas que formam o arco de alianças do seu projeto, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou Andrei da Caixa (MDB) e Tiano (PT) como candidato a prefeito e vice-prefeito, respectivamente.

Presente na reunião, o presidente estadual do PT, Éden Valadares, afirmou que o governador acredita no potencial da candidatura do MDB e do PT e considera Andrei e Tiano como renovações dos quadros da política em Juazeiro. “Governador reuniu hoje todos os partidos, deputados, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de Juazeiro que atenderam seu chamado. Um chamado pela unidade do nosso grupo, do grupo de Jerônimo e Lula, um chamado pela construção coletiva e pela apresentação da grande novidade da política de Juazeiro. Andrei e Tiano é a chapa do novo, moderna, é a mudança que Juazeiro quer. Jerônimo aposta e apresenta a renovação de Juazeiro”.

Andrei da Caixa agradeceu a confiança do governador Jerônimo Rodrigues, comemorou a decisão dos partidos em apoiar a sua candidatura e destacou que vai se empenhar para poder transformar Juazeiro em uma cidade melhor para o seu povo. “Estou muito feliz com essa escolha, em que a maioria do nosso grupo está unida. Essa primeira etapa do processo foi com a cara do povo e com a fé em Deus e na nossa gente vamos trabalhar para mudar a vida das pessoas que mais precisam do governo para melhorar suas vidas”.

O candidato a vice-prefeito de Juazeiro, Tiano (PT), também realçou a importância da união dos partidos aliados para fortalecer ainda mais a chapa do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula em Juazeiro. “Agradeço ao povo de Juazeiro e à base do governador. Com a fé em Deus e no povo vamos governar para todos, principalmente para aqueles que mais precisam”, afirmou.

Comentários