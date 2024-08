Jerônimo autoriza construção de nova escola administrada pela Uefs e visita obras do novo Centro de Convenções

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária da educação, Rowena Brito, e da reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Amali Mussi, autorizou, na tarde desta quinta-feira (8), a construção da nova Escola Estadual em Tempo Integral, denominada Centro de Educação Básica II, que será implantada nas dependências da universidade. Na ocasião, Jerônimo também autorizou a conclusão do Auditório Central do Campus da Uefs. Durante a visita a Feira de Santana, o governador inspecionou ainda as obras do Centro de Convenções. Somente com as autorizações na área de educação, feitas durante a tarde, estão sendo investidos cerca de R$ 45 milhões no município.

O governador destacou a dupla função da nova Escola de Tempo Integral: “Este é um lugar onde os professores que fazem Licenciatura realizam sua residência, aprendem a dar aula e lidar com as crianças, como visto no pedagógico. Mas, aqui também funciona como um ambiente de creche, onde os funcionários da universidade, professores e técnicos, deixam seus filhos, ampliando assim sua capacidade de crescimento.” A previsão é que a obra da escola seja concluída dentro de um ano, com entrega esperada para julho ou agosto do próximo ano.

A construção do novo Centro de Educação Básica II da Uefs conta com investimento aproximado de R$ 30 milhões. O projeto inclui a construção de 12 salas de aula, 4 laboratórios, 2 salas multifuncionais, biblioteca, área administrativa e restaurante estudantil com capacidade para 200 lugares. A previsão de conclusão é para julho de 2025. Já no auditório central, estão sendo investidos outros R$ 15 milhões. “É uma ordem de serviço para a educação básica que vai atender trabalhadores e trabalhadoras da educação e seus respectivos filhos. Nós vamos continuar nesse caminho para construir uma Uefs cada dia mais forte e que continue sendo referência”, enfatizou Rowenna Brito.

Centro de Convenções

As obras de conclusão e requalificação do Centro de Convenções e Teatro de Feira de Santana inspecionadas pelo governador estão localizadas no bairro São João, com 60% do projeto executado e previsão de término para novembro de 2024. O investimento estadual é de R$ 56,3 milhões, abrangendo duas edificações, com destaque para as fachadas de vidro e alumínio. O Centro de Convenções contará com 2.350 m² de área coberta para eventos, com capacidade para 1.600 pessoas, enquanto o Teatro terá 4.213 m² de área construída, incluindo uma plateia com 639 lugares e diversas salas multiuso.

Jerônimo destacou a importância do ritmo de trabalho nas obras, onde atualmente “160 trabalhadores estão empregados, todos com carteira assinada, para entregar a obra até novembro deste ano”. Ele mencionou a alegria e o comprometimento dos operários, com quem parou para conversar, enfatizando que o projeto está avançando conforme o cronograma, com ajustes sendo feitos para melhorar o acesso e a funcionalidade do espaço.

O governador reforçou ainda o compromisso de gerar mais empregos na região, mencionando a intenção de atrair eventos culturais e educacionais para o novo Centro de Convenções assim que estiver pronto. “Eu já pedi ao secretário [da Cultura] Bruno que inicie a programação cultural, com o objetivo de integrar a comunidade local, incluindo os distritos rurais, e fortalecer a economia de Feira de Santana por meio do turismo e da realização de eventos de grande porte”.

Mais investimentos

No total, foram anunciados, nesta quinta-feira, R$ 105,4 milhões somente na área de educação, em Feira de Santana. “O dia foi de agenda cheia. Começamos em Maria Quitéria, depois fomos para Matinha e Tomba, onde autorizamos a licitação de duas escolas, além de entregar a Escola Carolina de Jesus. Só isso já me anima bastante, pois essas duas novas escolas serão construídas em comunidades quilombolas, beneficiando dez quilombos. Depois, participei de uma agenda muito importante para mim, que foi a posse da nova vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Rita Bredas. Esse momento é um orgulho para ela, para a família dela, mas também para todos nós.”

Repórter: Raul Rodrigues