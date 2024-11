Jerônimo dá prazo para reforma administrativa e comenta possíveis saídas; confira

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) estipulou um prazo para realizar a primeira reforma administrativa no secretariado de seu governo e indicou que deve ser finalizada até a primeira semana de janeiro de 2025. Em entrevista nesta segunda-feira (11), o gestor foi questionado sobre a possível saída do secretário de Comunicação, André Curvello, e afirmou que as conversas sobre a reforma se darão em duas fases.

“A minha reforma administrativa, eu estou trabalhando em dois tempos. Um tempo eu vou conversando com os com os presidentes de partidos, com lideranças do meu conselho político e vocês sabem que existem secretarias que são relacionadas com a indicação partidária e aquelas que são de uma escolha diretamente. Eu vou tratar isso tudo no bojo de uma reforma, que acontecerá até no máximo a primeira semana de Janeiro”, afirmou Jerônimo.

O governador do estado também falou sobre a situação da concessão da Coelba. Na ocasião, Jerônimo comentou que se tratava de um acordo do governo federal, mas indicou que irá participar das negociações, dialogando com o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira.