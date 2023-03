Jerônimo decide pôr vice sob vigilância cerrada na Bahia durante sua viagem à China

Prestes a viajar para a China, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou preocupação com os dias em que o vice, Geraldo Júnior (MDB), ocupará o lugar dele como chefe em exercício do Poder Executivo e escalou integrantes do núcleo-duro do Palácio de Ondina para fiscalizar todos os atos praticados pelo número dois no período. Em conversas recentes com mais próximos, Jerônimo orientou marcação cerrada enquanto o emedebista estiver com a caneta do governo na mão. A determinação, segundo apurou a Satélite, foi a saída encontrada para evitar eventuais desgastes e problemas causados por medidas tomadas pelo vice fora do seu radar.

Cerca Lourenço

Convidado para compor a comitiva do presidente Lula na China, o governador deve embarcar no fim de semana, ainda sem data prevista de retorno. Antes de preparar as malas, Jerônimo avisou que quer ser informado imediatamente sobre qualquer passo de Geraldo Júnior durante o tempo em que estiver no exterior.

De saco cheio

Há menos de três meses como primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso confessou a amigos que se sente bastante desconfortável no posto. De acordo com fontes que gravitam o círculo íntimo de Tatiana, as queixas se dirigem sobretudo à intensa exposição à que está submetida desde a posse do marido e à falta de liberdade para coisas simples. Nos desabafos, diz sentir saudade da época em que Jerônimo era só secretário estadual.

Contrato de núpcias

Cardeais do PP no estado garantem que, para concretizar o casamento com a União Brasil, a cúpula da sigla está disposta a ceder a presidência da federação idealizada por líderes das legendas. Desde que haja veto a quem ocupa hoje o comando dos partidos – o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) – e que a escolha ocorra por consenso.

Fim do começo

Isolado no PDT depois de pular a cerca e se aliar ao PT, o vereador Henrique Carballal sairá da sigla em breve para seguir o mesmo rumo do presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PTB).

Causa e efeito

Após a coluna noticiar, na edição do último dia 13, que pelo menos R$ 50 bilhões em projetos de energia eólica e solar no estado estão emperrados por causa da burocracia ambiental e problemas fundiários, o governo baiano enviou um time de emissários para abrir diálogo com gigantes do setor. Recentemente, convidou empresários e dirigentes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para discutir soluções capazes de destravar os investimentos.

Tamo junto!

Representantes do agro receberam promessas de apoio jurídico da OAB da Bahia para enfrentar a onda de invasões de terras do MST no interior. A decisão da ordem dos advogados tem como base relatos sobre os prejuízos econômicos decorrentes das ações.