Jerônimo decreta luto oficial de dois dias na Bahia após mortes em acidente na BR-116

O Governo da Bahia decretou, em edição extra do Diário Oficial, neste domingo (22), luto oficial de dois dias, pelas mortes ocorridas em acidente que envolveu um ônibus que conduzia passageiros de São Paulo para a Bahia, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116, na altura do município mineiro de Teófilo Otoni, no último sábado (21).

Com secretarias e órgãos mobilizados, o governo estadual está apoiando as ações de identificação, transferência, traslado e outras providências voltadas às vítimas do acidente. Até o início da noite deste domingo, a informação é de que 41 pessoas morreram, a maioria carbonizados, e seis sobreviveram, incluindo três crianças. Muitas dessas vítimas são baianas, de diferentes municípios.

“O Governo da Bahia reitera que está à disposição do Governo de Minas Gerais, com equipes preparadas e de prontidão para auxiliar nos trabalhos de identificação das vítimas. De igual modo, o Estado baiano se colocou, desde o início, à disposição da Polícia Civil de MG, para envio de equipe técnica, que agradeceu e informou não ser necessário. As equipes seguem em permanente contato para, tão logo seja informada a necessidade de envio do perfil genético de vítimas, equipes da Perícia da Bahia possam realizar o processamento das amostras biológicas coletadas de familiares”, diz em nota.

Ainda no sábado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) entrou em contato com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, informando a disponibilidade dos órgãos estaduais baianos para auxiliar em quaisquer necessidades. Nas redes sociais, Jerônimo lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares das vítimas.

Também, assim que o acidente foi registrado, a Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (Serin), iniciou e mantém contato com prefeitos atuais e eleitos dos municípios que seriam os destinos das vítimas: Marcionílio Souza; Elísio Medrado; Vitória da Conquista; Jequié; Iramaia; Maracás; Iaçu; Itaeté; Poções; Santa Inês e Mirante.

TRANSFERÊNCIA DE FERIDOS

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) está em contato com a pasta de Minas Gerais, e vai auxiliar no protocolo de possíveis transferências de feridos para unidades de saúde da Bahia. A Sesab enviará uma aeronave com UTI, para realizar transferências de pacientes cujo quadro clínico demande esse tipo de monitoramento.

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) está tomando providências para tratativas, junto ao Conselho Tutelar, nos casos de transferências de menores de idade, e em contato com equipes do Serviço Social dos hospitais envolvidos.

IDENTIFICAÇÃO DE CORPOS

A Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) está em contato direto com a Direção do Instituto de Identificação de Minas Gerais, para apoiar nas ações de reconhecimento dos corpos das vítimas. De acordo com a direção-geral do DPT-BA, o Instituto de Identificação Pedro Mello disponibilizou suporte para a identificação de possíveis vítimas baianas. Além disso, equipes da Diretoria do Interior estão prontas para auxiliar os trabalhos, incluindo a coleta de material genético de familiares, caso seja necessário, para a identificação de corpos carbonizados.

O Departamento de Polícia Técnica do estado baiano também segue no aguardo de solicitação da Polícia Civil de Minas Gerais para a realização do processamento do material genético das vítimas cuja identificação não seja alcançada pela Papiloscopia ou Odontologia Legal. Também mantém contato com o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, para atualização da necessidade de processamento das amostras biológicas dos familiares.

As amostras biológicas dos familiares (coletadas nas unidades DPT do interior) serão encaminhadas à Coordenação de Genética Forense, na sede do DPT em Salvador, para processamento, assim que as informações forem recebidas.

A Polícia Civil da Bahia também está em contato com o serviço social do IML de Belo Horizonte, para recebimento de informações atualizadas e prestação do apoio que for necessário, assim como o acompanhamento do processo de liberação de corpos.

O DPT-BA disponibilizou Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica para que familiares das vítimas possam se apresentar e realizar a coleta de material genético, que irá auxiliar na identificação dos corpos. As coordenadorias mobilizadas são dos municípios de Vitória da Conquista, Jequié, Itaberaba e Santo Antônio de Jesus.

Familiares podem obter informações e/ou se dirigirem às seguintes unidades:

DPT VITÓRIA DA CONQUISTA (Av. Brumado, 1500)

Coordenador: Manoel Itabaiana

Telefone: (77) 988753282

DPT JEQUIÉ (Av. Governador Lomanto Júnior, n. 2876, bairro Cansanção)

Coordenador: Vanderclei Carvalho Moreira

Telefone: (73) 991693785 / (73) 3526-0472 / (73) 3526-4573

DPT ITABERABA (Rua Herculano Vieira Torres, S/N. Bairro Caetitu)

Coordenador: Maurício Carvalho

Telefone: (75) 991567480 / (75) 3251 1905

DPT SANTO ANTÔNIO DE JESUS (Av. Antônio Carlos Magalhães, s/nº, bairro São Paulo)

Coordenadora: Amanda Cabral

Telefone: (75) 998403847 / (75) 3631-2805 / (75) 3631-1197