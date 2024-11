A reforma no secretariado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), tem rondado os bastidores da política desde o final do primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro. Apesar dos movimentos já serem desenhados extraoficialmente, o gestor estadual tergiversou sobre possíveis nomes que devem compor a estrutura do governo, afirmou ainda estar tratando do assunto com caciques partidários, mas garantiu que o ano de 2025 deve iniciar com novos quadros na máquina pública.