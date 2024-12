Jerônimo disponibiliza DPT para ajudar em identificação das vítimas de acidente em Minas

Diversos passageiros eram baianos e viajavam no coletivo que tinha saído de São Paulo (SP) com destino final na cidade baiana de Elísio Medrado, no Vale do Jiquiriçá. No comunicado, o governador disse que já procurou o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), para auxiliar nas “providências cabíveis”, o que inclui ações de identificação e traslados dos corpos das vítimas.

Com isso, equipes do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT-BA) devem reforçar o trabalho de reconhecimento das vítimas. Além disso, o governador disponibilizou os trabalhos da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saúde.

“Lamento profundamente o trágico acidente e manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas. Estou acompanhando de perto, junto à minha equipe de governo, que está em contato com as autoridades locais para oferecer todo o apoio necessário neste momento de dor”, disse Jerônimo Rodrigues. Além do ônibus da empresa Emtram, o acidente envolveu uma carreta carregada de granito e um carro de passeio.