Jerônimo diz que aguarda posição do PP após “racha” em Salvador e destaca apoio de deputados do partido ao governo

Com o retorno iminente do PP para a base governista no âmbito estadual e em meio ao “racha” do partido em Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), preferiu não comentar o clima de instabilidade da legenda em um município específico. O gestor estadual, contudo, reforçou que mantém o desejo de que o partido integre a sua base política.

A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira (5), na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), onde Jerônimo fará a leitura da mensagem aos deputados estaduais. Além disso, Rodrigues indicou que o PP tem ajudado sua gestão com os mandatos dos parlamentares.

“Eu tenho dito sempre que o PP tem me ajudado bastante. Não o partido institucionalmente, mas os mandatos de deputados estaduais e federais tem me ajudado aqui e em Brasília, nas emendas. Todas as vezes que eu me reúno com a minha bancada e a bancada da Bahia, tenho recebido muito apoio. Inclusive de acenos para emendas, e é o que me interessa. Aqui na Bahia, já manifestei meu interesse de ter o PP na base, enquanto partido. Mas preciso aguardar qual será a decisão do partido como um todo. Prefiro não falar do PP individualmente por município, mas estou falando aqui que estou manifestando meu interesse e alegria caso o PP venha a compor minha base enquanto partido”, disse.

Na última segunda (3), o presidente municipal da sigla, Cacá Leão, colocou panos quentes e indicou que as insatisfações no partido estão sendo resolvidas internamente com “diálogo”. Na avaliação dele, que também tem atuado como secretário de Governo da gestão Bruno Reis (União), a turbulência é normal e faz parte da democracia.