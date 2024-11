Jerônimo fala sobre aproximação com o PP: “Tenho interesse de ter o partido institucionalmente ao meu lado”

“O relacionamento com o PP continua igual. Na AL-BA, a bancada de deputados tem votado conosco nos projetos que são apresentados, mas ainda não decidiram se vão nos acompanhar mesmo, apesar de estarem presentes nas inaugurações no interior do estado promovidas por nós. E eu tenho interesse de ter o partido institucionalmente ao meu lado, como já foi um dia com Rui Costa e Jaques Wagner”, explicou o gestor.

Na manhã desta quinta-feira (7), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou sobre a possibilidade de ter o Partido Progressistas (PP) na sua base aliada para a disputa eleitoral de 2026 durante visita à 6ª edição do Acampamento Terra Livre, na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), para anúncio de ações do governo.

O governador detalhou como era o relacionamento com o PP em outra gestão petista no estado e a divisão de posicionamentos no seio do partido.

“O progressistas caminhavam conosco, tinham um vice-governador, além de os deputados estaduais e os prefeitos que pertenceram a base aliada do ex-governador Rui Costa. Tanto que esses chefes executivos municipais falavam para os os parlamentares ‘olhe, eu vou acompanhar você, mas não vou seguir o candidato de Rui, que é Jerônimo’. Já naquele momento, o partido ficou dividido: na maioria dos casos, não acompanhava o candidato do partido na esfera do governo estadual, mas acompanhava o deputado Entretanto, todos os prefeitos da sigla PP já tiveram relação comigo, subi em palanque com vários candidatos fazendo o 11 (número da sigla)”, completou Jerônimo.