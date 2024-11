Jerônimo fala sobre papel em gestão de Caetano em Camaçari: “Me comprometi com a entrega do hospital municipal”

O governador Jerônimo Rodrigues falou sobre a entrega da nova rodoviária de Salvador e como irá ajudar a gestão do prefeito eleito, Luiz Caetano (PT), em Camaçari, durante a Abertura Institucional do Seminário Cultura e Mudança do Clima, no Centro de Convenções, em Salvador, nesta segunda-feira (4).

“Não pretendo fazer ingerências na nova prefeitura, mas estou aqui pra ajudar. Me comprometi com a entrega do hospital municipal, com Upas (Unidades de Pronto Atendimento). Deste modo, preciso ser ouvido quando for montada a equipe de transição para debater a questão de terrenos para as obras e a licitação, para que haja ordem de serviço já no primeiro semestre de 2025. Só assim vamos conseguir enfrentar o problema da fila regulação e, deste modo, a população não tenha quer deslocada para unidades estaduais”, explicou.

“Outro ponto que me chama atenção e tenho interesse na resolução são as rodovias na orla de Camaçari. A população fica muito distante das praias. E voltando para o setor de saúde, duas Upas, das três que pretendemos construir, serão na orla de Camaçari: em Monte Gordo e em Arembepe”, concluiu o governador.