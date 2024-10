Jerônimo faz pedido de empréstimo de mais de R$ 1,1 bilhão à AL-BA e destina parte dos recursos para o VLT do Subúrbio

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) solicitou um novo empréstimo em projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), no valor de R$ 1,165 bilhão junto à Caixa Econômica Federal. O pedido foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (23). Dentre as justificativas para a operação de crédito, o governador informou que parte dos recursos será utilizado para o projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio de Salvador.

Com isso, a gestão do petista chega ao 12º pedido de operação de crédito em menos de dois anos, totalizando cerca de R$ 8,8 bilhões. Jerônimo solicitou que a apreciação sobre a nova solicitação de empréstimo ocorra em regime de urgência, ou seja, sem passar pelas comissões temáticas.

De acordo com o PL mais recente, os recursos seriam utilizados para investimentos relativos na habitação, no saneamento básico e na infraestrutura urbana. Segundo o governo, as ações estão inscritas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).