Jerônimo pede autorização à Alba para estender agenda na China

O governo da Bahia, através do governador em exercício, Geraldo Júnior, solicitou a prorrogação da agenda internacional do governador Jerônimo Rodrigues, que está na China desde o dia 31. Como a estadia fora do Brasil será superior a 15 dias, o governador precisa da autorização da Assembleia Legislativa para seguir no exterior.

Na chegada à China, ainda no final de março, Jerônimo já havia anunciado que caso se confirmasse a agenda do presidente Luís Inácio Lula da Silva, prevista para 11 e 15 de abril na China, ele deveria estender a viagem em alguns dias para integrar a comitiva presidencial.

“Diante da fluidez das negociações, bem como ante a efetiva participação do Governo Federal, com a presença do Exmo. Sr. Presidente da República, que estabelecerá agenda específica voltada ao desenvolvimento regional, verificou-se a necessidade de prorrogação da viagem até o dia 16 de abril de 2023″, diz parte do texto assinado por Geraldo Júnior e publicado no Diário Oficial da Alba nesta sexta-feira (7).

Parceria Bahia e Huawei

Nesta sexta-feira (7), o governador assinou um memorando de entendimento com a empresa de tecnologia chinesa, Hauwei, em cerimônia realizada na sede da empresa, em Shenzhen, na China.

De acordo com o governo do estado, a intenção do acordo é ampliar e expandir para outras áreas a parceria desenvolvida há sete anos na segurança, educação, conectividade e governança digital.

“Com o acordo, eles poderão utilizar o espaço do nosso Parque Tecnológico para desenvolver projetos e formar mão de obra. Além disso, implantar centrais de dados no estado, em diversas áreas”, explicou Jerônimo.

A parceria entre a Bahia e a Huawei começou em 2009 com a construção da Infovia da Bahia. Em 2019, teve início a parceria na área da Segurança Pública e a implantação do Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho, e que foi ampliado em 2021 e conta com câmeras e sistema de reconhecimento facial.

Na área da Educação, a Huawei colaborou na construção do Campus Inteligente e do ecossistema de talentos que tem parceria também com outras instituições no estado. O novo acordo visa levar essa experiência para outros serviços públicos.

A missão internacional do Governo da Bahia na China segue no sábado (8), na cidade de Hangzhou, quando serão discutidos outros acordos na área de tecnologia para educação e saúde.

Além do governador, a comitiva baiana é composta pelos secretários de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida; e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), André Joazeiro; além do superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento, da SDE, Paulo Guimarães.

