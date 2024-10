Jerônimo reafirma intenção de parcerias com Azul para ampliar rotas para interior da Bahia

Com presença em evento da Azul e da VINCI, nesta sexta-feira (11), sobre as novas operações aéreas na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) antecipou apoio a ideia de futuros vôo mais em âmbito regional para municípios como Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Itaberaba, Jequié.

“Nós, no governo do estado, estamos fazendo o nosso papel, dando continuidade à construção ou manutenção e reforma de aeródromos, de aeroportos. Nós, a metade dos voos internacionais que chegam ao Norte e ao Nordeste, chegam pelas portas da Bahia. Queremos continuar dialogando. Nós temos Bom Jesus da Lapa, temos Paulo Afonso, Itaberaba, Jequié, queremos Ipiaú. E nós queremos colocar à disposição com a parceria.”

Durante o evento o governador baiano demostrou forte engajamento por parte do governo do Estado pela parceria com a companhia Azul para a realização de futuros projetos:

“Nós também faremos com a Azul, a interesse nosso, fazer uma campanha interna para estímulo a esses voos. A gente bem sabe que no início é o possível, que a quantidade ainda seja tímida, mas as pessoas vão adquirindo cultura com isso, então nós queremos continuar avançando nos voos regionais”, destacou Jerônimo.

Em entrevista ao Bahia Notícias, o deputado federal Zé Neto (PT-BA) confirmou o apoio pela iniciativa e parceria com a Azul, destacando ainda atualizações do aeroporto de Feira de Santana com planos de um voo Feira-São Paulo:

“Azul é uma grande parceira da Bahia. Lá em Feira, a gente agora está ampliando a pista, está terminando agora a parte de ampliação também do muro, que eles queriam uma distância maior do centro da pista. Tudo montado para em março entregar a ele toda a infraestrutura que eles precisam para a gente construir um caminho com voo de Feira para São Paulo”, antecipou o deputado.

Na ocasião, o Bahia Notícias questionou o CEO da companhia aérea Azul, John Rodgerson, sobre a ausência da infraestrutura enfrentada no estado e ele admitiu o desafio:

“Em Feira ainda é. Você sabe que a gente lançou e estava cancelando muito. E quando o público não tem confiança que o voo vai sair, imagina, mas agora consertando o aeroporto, puxa, pode pousar jato, FR, então isso que o grande conquista é essa, então ano que vem nós temos que voltar e conversar.”