Jerônimo reforça apoio e presença de Lula para eleições no segundo turno de Camaçari

Em meio a um evento da Azul e da VINCI nesta sexta-feira (11/10), sobre as novas operações aéreas na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou o convite para a possível vinda de Luiz Inácio Lula da Silva a Camaçari, onde acontece o segundo turno entre Luiz Caetano (PT) e Flávio Matos (União).

“Nós fizemos o convite, tem o indicativo da vinda, mas eu não posso falar pela agenda dele, mas tudo indica que essa semana ele vem. Sabemos a importância do presidente Lula para garantir, primeiro, que a gente possa continuar com a força que a Bahia tem para as próximas eleições com ele”, confirmou o governador.

Na ocasião, o governador reconheceu que a disputa foi acirrada pelo primeiro turno, marcando um cenário histórico de Camaçari segue extremamente acirrada, sendo necessária uma articulação rápida da cúpula petista baiana:

“É uma disputa, a gente sabe do desafio, a corda está puxada em Camaçari, foi muito apertado, mas eu acompanhei esses dois dias a vinda de pessoas do outro campo, de vereadores, de pessoas da confiança do prefeito vindo para apoiar Caetano, então sou muito otimista em relação à Camaçari”, destacou o governador.

Vale lembrar que a diferença apertada foi de somente 559 votos no primeiro turno pela prefeitura da cidade. Após uma apuração longa, o petista ficou com 49,52% dos votos, contra 49,17% do candidato do União Brasil. Caetano teve 77.926 votos e Flávio, 77.367 votos.