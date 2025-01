Jerônimo relata contato de Fábio Mota para tratar agressões a torcedores do Vitória

Durante a inauguração do primeiro Coletivo Bahia pela Paz em Salvador, nesta terça-feira (28), o governador Jerônimo Rodrigues revelou que recebeu uma ligação do presidente do Vitória, Fábio, para conversar sobre os episódios de agressão sofrido por torcedores rubro-negros no último sábado (25), quando o Leão jogou contra o Colo-Colo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Diversos vídeos circularam nas redes sociais mostrando ações da Polícia Militar contra os torcedores. O Vitória emitiu uma nota repudiando os atos de violência e a PM-BA alegou que a reação dos policiais foi com objetivo de manter a ordem.

O governador afirmou que ficou “sentido” com o que houve no final de semana e que teve a informação da polícia de que havia “pessoas mal-intencionadas”.

“Recebi uma ligação do presidente Fábio Mota e coloquei a Secretaria de Segurança Pública para poder explicar o que houve. Investigamos com inteligência para entender. Eu fico sentido. O que houve no final de semana não foi nem briga de disputa de torcidas. A informação que tive da polícia é que tinham pessoas mal-intencionadas e no outro foi aquela situação ali na chegada da Fonte Nova, que eu também pedi para averiguar o que foi que houve, para tomar decisões, se for preciso punir”, disse Jerônimo.