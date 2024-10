Jerônimo ressalta chegada da BYD em Camaçari e explica ausência de Rui Costa

Presente no comício do ex-secretário de estado, Luiz Caetano (PT) em Camaçari, o governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), discursou, nesta quinta-feira (17), na Avenida Comercial no Centro da cidade e ressaltou o impacto da chegada da BYD na cidade e o trabalho do Governo Lula nos processos.

“O Lula ligou pro Rui e garantiu, pode dizer aí, ministro Rui Costa, que o que estiver dependente do governo federal, ele assumiu para que possam ser gerados aqui 20, 30 mil empregos”, a fala vêm após o comentário de Caetano, onde afirmou que a saída da Ford teria vindo após o desgaste do município.