Jerônimo Rodrigues avalia que falta orçamento para ampliação do uso de câmeras corporais na polícia baiana

O governador Jerônimo Rodrigues ressaltou os saldos positivos da introdução das câmeras corporais, conhecidas como bodycams, na atuação da polícia baiana em 2024. Em evento de abertura do ano letivo na cidade de Conceição do Jacuípe, nesta segunda-feira (10), o gestor falou a imprensa que a redução de 8,5% no total mortes violentas teria sido diretamente impactada pelas ações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que incluem as câmeras corporais.

“Nós tivemos uma redução significativa na segurança pública, nas mortes violentas. Então todas às vezes que um indicador desse parece reduzir, ali são vidas que não deixam a gente. Não é número de contar garrafa”, afirma. “Nós estamos fazendo em testes ainda, o resultado está bom. Nós apresentamos agora o balanço com o secretário Marcelo [Werner, titular da SSP-BA]. Onde nós estamos utilizando a câmara, houve redução, digamos, tanto de um lado quanto de outro. [Redução] Da agressão policial quanto da agressão que o policial sofre”, detalha.

No entanto, apenas 1.300 câmeras foram disponibilizadas para os mais de 33 mil agentes de segurança no Estado. Sobre uma perspectiva de maior inserção do equipamento na polícia baiana, Jerônimo afirma que “não tem orçamento para esse ano”.

“Nós temos sim interesse em ampliar a quantidade de câmaras para a gente garantir, inclusive, ou para defender o policial quando ele tiver razão ou para defender quem foi vítima de um comportamento que não é adequado. Então eu só não tenho orçamento para esse ano”, conclui.