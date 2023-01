Jerônimo Rodrigues dá posse aos novos secretários de governo

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, deu posse aos 25 secretários estaduais e ao chefe de gabinete da governadoria na manhã desta terça-feira (3). O evento acontece na área externa da Assembleia Legislativa na Bahia, em uma mega estrutura montada para a ocasião.

Jerônimo chegou acompanhado da primeira-dama Tatiana Velloso e do vice-governador Geraldo Júnior (MDB). Antes da solenidade, governador e vice concederam entrevista coletiva à imprensa. Apesar de presentes no local, os secretários e secretárias não tiveram oportunidade de fala.

O novo governador prometeu um governo pautado na inclusão social e combate à fome. As ações específicas de cada pasta, segundo o governador, serão anunciadas em breve. Uma reunião entrei gestor e todo o corpo de secretariado acontecerá nessa quarta-feira (4).

“Já temos claramente quais serão as primeiras ações, farei isso dialogando com o corpo de secretários e secretárias. É uma semana de planejamento, mas nós já teremos ações essa semana, já inauguraremos essa semana, já teremos entregas essa semana”, afirmou.

Confira a lista dos secretários empossados hoje

Secretaria da Administração: Edelvino Góes –

Secretaria do Planejamento: Cláudio Peixoto

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação: André Joazeiro

Secretaria de Segurança Pública: Marcelo Werner

Chefia de Gabinete do Governador: Adolpho Loyola

Casa Civil: Afonso Florence

Secretaria de Relações Institucionais: Luiz Caetano

Secretaria de Comunicação Social: André Curvello

Secretaria de Saúde: Roberta Santana

Secretaria de Educação: Adélia Pinheiro

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: Felipe Freitas

Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social: Fabya Reis

Secretaria de Infraestrutura: Sérgio Brito

Secretaria da Fazenda: Manoel Vitório

Secretaria da Agricultura: Wallison Oliveira (Tum)

Secretaria do Turismo: Maurício Bacelar

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial: Ângela Guimarães

Secretaria do Meio Ambiente: Eduardo Sodré Martins

Secretaria de Desenvolvimento Rural: Osni Cardoso

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento: Larissa Gomes Moraes

Secretaria de Administração Penitenciária: José Antônio Maia Gonçalves

Procuradoria Geral do Estado: Bárbara Camardelli Loi

Secretaria de Desenvolvimento Urbano: Jusmari Oliveira

Secretaria de Cultura: Bruno Monteiro

Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte: Davidson Magalhães

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Ângelo Almeida

Secretaria de Políticas para as Mulheres: Elisângela Santos Araújo