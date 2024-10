Jerônimo Rodrigues decreta desapropriação de mais de 350 mil m² para instalação do VLT em Salvador

O Governo do estado, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (10), determinou a desapropriação de 366.573 m², em Salvador, para construção do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

No decreto (Nº 23.131) consta que a área a ser desapropriada, como utilidade pública, se localiza no bairro de Águas Claras, entre o Hospital do Subúrbio e a Av. 29 de março, na capital baiana.

A condução dos procedimentos administrativos e judiciais associados à desapropriação ficará a cargo da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), segundo documento veiculado no Diário Oficial do Estado.